國內新冠肺炎疫情升溫，連江縣政府教育處今（17日）宣布，為減少群聚風險九年級學生彈性處理，可以不到校上課，相關課程改採線上教學等方式辦理。

連江縣政府教育處宣布4項措施，一、 新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，有鑑於九年級學生大部分課程皆已完成，為減少群聚風險，請各校自行評估九年級學生彈性處理，可以不到校上課，相關課程改採線上教學等方式辦理。

二、 一年級至八年級及幼兒園學生正常上課，學生若因疫情因素請假，各校請同意核予防疫假登記，防疫期間不列入出缺席成績。

三、 縣府109年3月24日府教學字第1090011522號「連江縣各級學校因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情居家學習、補課及成績評量實施原則」，請各校依該原則規定辦理。

四、 疫情嚴峻，各校務必加強防疫，確實做好消毒、門禁及宣導。有關後續防疫事項，則依縣府疫情指揮中心之公告內容辦理。

(中時 )