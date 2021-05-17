台灣疫情進入第三級警戒，面對外出群聚都存在染疫風險，不少人用餐改成叫外送的方式，但大家都是人生父母養，不能因為害怕病毒就忘了對他人的尊重，日前臉書「外送員的奇聞怪事」就有一名外送員抱屈，稱自己前日送餐時被不禮貌對待，一位點餐阿姨見到他就拿酒精猛噴，連臉部都不放過，害得該外送員事後眼睛刺痛灼熱，讓不少網友看了都強烈抨擊這惡劣舉止。

根據「外送員的奇聞怪事」該則貼文，在美食外送平台擔任外送員的原PO，日前送餐遭消費者不禮貌對待，一名穿著睡衣、頭戴一次性浴帽，猶如電影《功夫》包租婆的地方大媽，一見到外送員抵達，不僅大門以半開探出身子的方式碰面，同時還手持酒精，朝外送員狂噴猛撒，讓原PO當下心裡非常不是滋味，感覺很像被當成病毒對待，而且事發後過沒半小時，「右眼開始感覺灼熱刺痛，可能有被噴到眼睛吧⋯於是只好無奈的拉休回家緊急處理」，

有外送員出面抱怨地方大媽叫外送，一開門就拿酒精朝他臉狂噴，害他眼睛發紅，讓網友非常心疼。（圖／臉書_外送員的奇聞怪事）

此舉讓原PO不僅感嘆「我想說的是⋯外送員也是人生父母養的，在這個時候幫您去跑您不敢去的地方，我們不求您要給多少小費，但求取餐時給我們一個笑容、一點尊重即可。」

此文一出，不少網友看了都比這位外送員還氣憤難耐，紛紛直呼「天啊好過分，這樣很痛耶！那麼怕乾脆都不要吃餓死不就好了」、「靠！這大媽算傷害了吧！要噴也不是這樣往人臉上噴吧！傻眼欸」、「這叫有病，怕外送還叫外送，傻眼」、「這個要告他傷害了 有可能會失能欸」、「太過分了啦！去醫院開診斷證明後，就去報警吧！」

原PO見狀反倒安撫起大家，趕緊回覆留言安全回報，表示「大家怎麼比我還激動，當下可能是我眼睛刺癢，所以揉過頭導致紅腫，在我點了眼藥水、睡醒之後，目前眼睛已經消炎沒事了，請放心。」

無論如何，面對新冠疫情急速升溫，國內連續2天確診人數激增386人，民眾保持僅借之餘切勿恐慌，應沈著應對。對此台北巿長柯文哲稍早也在記者會上透露，今（17）日確診人數比昨日更多，待指揮中心下午宣布數字後，北巿府將提出因應措施。

★中時新聞網關心您：

防範新冠肺炎，肥皂勤洗手、必要時戴口罩、避免食用生肉及生蛋、少去人多的場所、避免接觸禽畜類動物！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)