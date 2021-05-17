17日港股在連跌三周，累積跌點超過千點後，早上收小紅。恆生指數早盤收28,137.09點，上漲109.52點，漲幅0.39%。國企指數(H股)早盤收10,479.73點，上漲74.78點，漲幅0.72%。

大型科網股撐盤，騰訊一度重上600港元，漲2.7%。美團漲3.4%，早盤收在252.4港元。阿里巴巴漲0.9%，小米集團也漲0.6%。

另外，嗶哩嗶哩由低點反彈，半日飆6.7%。同時，明源雲漲6.1%，金山軟件漲4.6%，微盟與金蝶國際漲4.2%。

京東集團則逆市跌1.6%，其分拆的京東物流17日起開始招股。京東物流擬通過香港初次公開發行(IPO)籌資約34億美元，預計該公司將在21日前敲定IPO價格，28日起在香港交易所交易。

汽車股反彈，吉利汽車半日漲4.2%，是表現最佳大型股。比亞迪股份飆6.6%，長城汽車飆8%，東風集團與廣汽集團分別漲2.2%與2.1%。

運費持續破頂下，航運股見買盤。中遠海控飆7.5%，海豐國際升4.1%，東方海外漲3.7%，太平洋航運升2.9%，中國外運升2.7%，中遠海能也漲1.3%。

(時報資訊)