實價登錄揭露大直豪宅「達麗花園」新交易，九樓頂樓戶今年三月以1億2388萬成交，單價103.9萬元，對照七年前的取得價格9500萬，屋主賺了2888萬，獲利三成，不過這還不是今年最賺的豪宅，信義區豪宅「國泰信義富鼎」八樓戶，今年三月1億9900萬賣出，屋主六年前購入價格為1萬6400萬，該戶賺了3500萬，暫居今年第一季北市億元宅中，轉手獲利最多的豪宅交易，而同樣也是國泰信義富鼎八樓另一戶，今年二月交易，也賺了2780萬，名列第三賺錢的交易。

進一步觀察地籍資料，兩戶八樓屋主都是奕如實業，104年取得，今年二、三月前後分別售出給歐康投資和鄭姓自然人，兩戶共入袋6280萬，算是投資眼光精準。

觀察今年第一季北市豪宅有轉手資料的豪宅交易，共12筆，其中有十筆獲利，前五名除了國泰信義富鼎兩戶、達麗花園頂樓戶。而第四和五名都是內湖的長虹天璽，都是在101年預售購入，今年賣出，分別賺了2144萬和1848萬。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，達麗花園位於明水路526巷內，屋齡已有17年，樓高僅九樓，社區共34戶，有游泳池，屬於低調的高級華廈，雖然非水岸第一排，不過高樓層仍能享有水岸景觀，該社區近年平均成交價格125萬左右，頂樓戶有具隱私性，若屋況維護得不錯，加上裝潢價值，賣到136萬的社區最高價格也不意外。

而內湖豪宅長虹天璽105年完工，近內湖市區，鄰麗山國小，生活機能成熟，加上有藝人住戶，讓長虹天璽成為內湖明星級豪宅，尤其是106年後電塔拆遷，身價明顯翻漲，平均單價在九字頭，中高樓層單價百萬起跳，預售持有的轉手戶幾乎都能大轉一筆，去年五樓戶還賺4372萬。

張旭嵐分析，不動產是時間財，雖然不如股市報酬高，但是漲跌相對穩健，觀察獲利高的前五名交易，都持有至少超過六年，若是登記在個人名下且自用，獲利部分可先扣400萬再以10%稅率繳納房地合一稅；假如是法人持有，在房地合一2.0上路前，仍可適用營利事業所得稅的20%稅率，繳納獲利所得，因此不動產仍是許多高資產族做資產配置的投資選項之一。

(時報資訊)