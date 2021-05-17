國際原油期貨價格上周五呈現勁揚，布蘭特（Brent）與西德州（WTI）單日皆上漲超過2.4％，主要反應美元走弱與股市反彈的市場情緒。在台股交易與國際原油期貨連動的期街口布蘭特正2（00715L）及期元大S&P石油（00642U）二檔正向原油ETF，今（17）日股價分強大漲約3.5％及2％。

街口投信表示，上周周間因美國輸油管線營運商Colonial Pipeline遭駭客勒索攻擊，造成美東輸油管關閉，隨後重啟恢復運營，油價雖一度創4月以來最大單日跌幅，但在週五勁揚下，布蘭特與西德州周線收漲0.63％與0.72％。

街口投信指出，上周國際能源署（IEA）在月度報告中指出，新冠疫情引發的石油供應過剩已基本消除，因OPEC+的減產措施吸收過剩的供應，但該機構預計隨著疫情衝擊印度，全球石油消費量會暫時受到影響，但是今年稍晚時將會恢復反彈趨勢。

此外，街口投信分析，近期關於油價表現可關注伊朗是否能與美國在解除制裁的談判上取得進展，但即使協議達成，因現階段受疫情影響，新增石油亦將逐步流入市場。另外，亞洲疫情惡化，短線上亦可能影響油價。但隨著疫苗注射進度的持續推進、主要經濟體重新開放與夏季用油需求高峰的到來，預期全球復甦所帶動的需求提升將使油價仍有走揚機會。

(工商 )