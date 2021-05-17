比特幣跌至3個月低點 13:112021/05/17 工商 陳怡均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 特斯拉執行長穆斯特周末暗示該車廠可能已出售部分持有的比特幣，此話一出，比特幣價格17日（周一）重摔至3個月低點。 先前穆斯克一再提及自己對加密貨幣的興趣，也成為比特幣、狗狗幣價格狂飆的推手。然而近來穆斯克態度逆轉，上周他宣布以環保考量為由，特斯拉停止收取比特幣，周日又暗示特斯拉可能出售持有的比特幣。 受此打擊，比特幣周一大跌逾9％至4萬2,185美元，創2月8日以來最低，以太幣也跌落8％至3,227.22美元，狗狗幣也下挫近7％至0.48美元。 雙劍同步防疫 避免乒乓效應 馬斯克暗示 特斯拉恐已拋售比特幣資產 (工商 ) #比特幣 #特斯拉 #穆斯克 #狗狗幣 #暗示 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情燃燒 台股重挫 但力守前低15,165點 12:212021/05/17 財經 陸4月70城房價 漲幅創8個月高 11:122021/05/17 財經 開羅牠不只是狗 是我的室友、夥伴、朋友 07:002021/05/17 萌寵 電信三雄 5G資費價格戰開打 04:102021/05/17 產業．科技 台中綠美圖玻璃帷幕 通過仿真風雨試驗 04:102021/05/17 地方新聞 《台北股市》上下「疫」條心 台股拚否極泰來 10:522021/05/17 財經 5生肖本周超幸運 事業起飛、投資全部看漲 10:362021/05/17 運勢 大宗商品受益 股票優於債券 04:102021/05/17 焦點新聞 《類股》疫情再升溫 觀光股指探半年低點 11:432021/05/17 財經 槍林彈雨中 牠就是我的隊友 08:302021/05/17 萌寵 女優拍片遭家人怒譙：後悔生了妳 動念離日進軍台灣SWAG 09:392021/05/17 娛樂 財經熱門新聞 疫情失控 台股恐慌性暴跌 操盤手1原因看漲後市 - 財經 散戶明先逃命？手上有這2種股票先砍 抄底股曝光 - 財經 新一波紓困 八大行庫5,000億銀彈上膛 - 財經要聞 - 工商時報 確診人數暴增 防疫保單詢問度熱 隔離最高賠5萬 - 財經 財部宣布4月四大稅目 繳納期限全面展延至5／31 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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