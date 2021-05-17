特斯拉執行長穆斯特周末暗示該車廠可能已出售部分持有的比特幣，此話一出，比特幣價格17日（周一）重摔至3個月低點。

先前穆斯克一再提及自己對加密貨幣的興趣，也成為比特幣、狗狗幣價格狂飆的推手。然而近來穆斯克態度逆轉，上周他宣布以環保考量為由，特斯拉停止收取比特幣，周日又暗示特斯拉可能出售持有的比特幣。

受此打擊，比特幣周一大跌逾9％至4萬2,185美元，創2月8日以來最低，以太幣也跌落8％至3,227.22美元，狗狗幣也下挫近7％至0.48美元。

(工商 )