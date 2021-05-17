新冠肺炎疫情不斷反撲，讓這場防疫工作面臨許多挑戰，即將在今年7月23日正式開幕的東京奧運，及今年8月24日展開的東京帕運，目前仍是朝舉辦方向來進行，各國代表隊在備戰之餘，也安排選手、教練及工作人員接種疫苗，總公司在美國紐約的輝瑞大藥廠（Pfizer）計畫提供英國奧運代表隊疫苗，讓所有成員盡快施打，但英國政府仍在考慮是否接受。

目前針對施打疫苗，英國政府是開放38歲以上民眾優先接種，不過下周開始會擴大到35歲以上民眾，未滿此年紀的公民，只有潛在健康狀況時，才能優先注射。

英國奧運委員會主席羅伯森（Hugh Robertson）表示，國內自製的AZ疫苗已經很優秀，加上國際奧會提供輝瑞疫苗給運動選手，我們就能在大家出發日本東京前為所有人接種，疫苗這件事現在很重要，我們會盡所能確保東道主的人民也安全。」

東京奧運登場剩不到10周，英國政府的公告是施打完第一劑後，因為需要等鄧多疫苗給更多人接種，第二劑疫苗可以延到和第一劑最多相隔12周完成，目前英國國內已經有2000萬人口打完兩劑疫苗，而輝瑞疫苗兩劑之間的間隔期是3到4周。

(中時 )