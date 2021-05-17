疫情拉警報！雙北宣布高中以下停課至5/28 家長可請防疫照護假

雙北疫情連環爆，新北市永和某幼兒園傳出有幼童同住家人疑似確診，園方16日緊急通知其他家長，園方也全面停課。新北市教育局表示，園方已全面消毒兩次，確保師生健康。

據了解，園方昨以簡訊通知園內所有幼童的家長，目前幼童已在家中自主管理，並全面停課。

新北市教育局表示，經向園方了解，該幼兒園16日下午接獲家長通知，幼生同住之家人為疑似個案，園方於當日晚上緊急通知家長先行全園停課一周，後續視狀況決定是否復課，該園於15與17日兩度請消毒公司進行消毒，確保師生健康。

(中時 )