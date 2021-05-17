疫情拉警報！雙北宣布高中以下停課至5/28 家長可請防疫照護假

雙北市府宣布明日起公私立高中職、國中小、幼兒園、補習班及課後照顧中心全面停課至28日，對於家長是否可請假照顧孩子？新北市勞工局長陳瑞嘉表示，勞工家長有12歲以下兒童或國高中以下身心障礙子女需照顧者，可請「防疫照顧假」，雇主不得拒絕，但不強制給薪。家長的定義包含養父母、祖父母等日常實際照顧兒童的人，不限父母。

另外，如果勞工家屬生活不能自理，且受「居家隔離」、「居家檢疫」、「集中隔離」或「集中檢疫」要求，需勞工親自照顧者，勞工也能請「防疫隔離假」。

陳瑞嘉指出，上述這兩種狀況，雇主都應予准假，且不得視為曠工、強迫勞工以事假或其他假別處理，亦不得扣發全勤獎金、解僱或予不利之處分。至於工資部分，未強制雇主給薪，可由勞資雙方協商。

勞工局呼籲，疫情當前，希望企業多多採用居家辦公的形式工作，在勞工請假上多一些彈性，勞資雙方共體時艱，降低企業內部染疫風險。如有任何問題，歡迎來電洽詢29603456分機6362-6367。

(中時 )