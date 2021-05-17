國內疫情升溫，前兩日單日都新增超過百例本土病例確診，台北市長柯文哲15日在記者會中，呼籲民眾減少外出，在家防疫。民進黨立委高嘉瑜也配合防疫，並列出5個待辦事項清單，詢問「該先做哪樣呢？」網友一看紛紛給建議，意外引發討論。

高嘉瑜昨（16）日在臉書表示，防疫關鍵時刻，全民在家救台灣，想到那些平常想做卻沒時間做的事，現在似乎沒藉口了；至於該先做哪樣呢？她列出清單，包括：追劇、練歌藝、練廚藝、清冰箱、整理房間。

對此，網友紛紛在高嘉瑜PO文底下喊說，「絕對是先整理房間」「整理房間+1」「洗枕頭套跟床單啦」「一定是先整理房間的啊」，也有不少人認為可以先練歌藝。另外，有網友指出，高嘉瑜是把最不想做的排在最後面，「高委員似乎已自行排好順序了」。

15日記者會中，柯文哲宣布防疫重點，包括「沒事不要外出，外出要戴口罩，不要在外吃東西」；而為確保學生身體健康，雙北今上午則宣布明日起至28日，高中職、國中小及幼兒園、安親班全面停課，在家防疫不需到校。

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(中時新聞網)