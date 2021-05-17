全台新冠肺炎疫情不斷擴大，包括台北、新北、宜蘭、基隆都有確診者，引爆全國恐慌。衛福部長陳時中12日在記者會上表示，「過去擔心疫苗打不完，但如今卻是擔心打不夠」，對此，國民黨立委賴士葆表示，自己服務處接到許多民眾陳情，已經無法施打疫苗，但政府有保證有預約的人民都打得到，沒想到政策會轉彎；他拜託政府不要只顧協助邦交國取得疫苗，難道台灣人民的命不如友邦？

賴士葆今（17日）在臉書發文表示，今天一早服務處接到很多民眾的電話抱怨，到藥局買不到口罩，還有一些民眾氣急敗壞的是他們已經預約自費施打疫苗，昨天陳時中在記者會上也宣布有預約的民眾都打得到，沒想到政策立刻轉彎，疾管局告知取消18日以後已預約的停止施打，讓民眾十分錯愕。

行政院長蘇貞昌2月底還說台灣沒有施打疫苗的急迫性，賴士葆直言，當時整個內閣對於疫苗可有可無鬆散的態度可見端倪；5天前外交部長吳釗燮表示瓜國是台灣堅實友邦，台灣正透過各方管道並結合理念相近的國家，設法協助瓜國取得疫苗；駐美代表蕭美琴3天前受訪表示：「截至上周，駐美處對美方交涉重點在如何協助邦交國取得新冠疫苗，不過台灣發生本土疫情，國人對疫苗期待比較迫切，這周起也非常積極接洽。」賴痛批，看了這樣的報導讓人痛心疾首，為什麼台灣人的命永遠不如友邦？為什麼台灣人就是配吃萊豬和核廢水漁產？

賴士葆稱，這幾天暴增的確診人數讓大家心驚，專家也表示，其實幾個月前社區很多的確診案例，只是被掩蓋著，長期美化「＋0」的數字，為台灣博得防疫績優生的美名，沉浸於虛幻的假相，政府錯誤的認為台灣是淨土，不急著施打，殊不知病毒已經悄悄的進入社區，政府堅持不篩，直等到大爆發，民眾想打疫苗沒有疫苗，原來都在幫友邦喬疫苗。賴質問，美國3億多人口，採購了N倍的疫苗，美國一直表示很支持台灣，蕭美琴為什麼不積極請美國釋出一些疫苗給台灣，告訴美國現在台灣疫苗施打只有1％左右的窘狀和急迫，為什麼不大聲地說：Taiwan needs help？

(中時新聞網)