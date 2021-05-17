新冠肺炎疫情嚴峻，新北市民政局今天公告，新北各戶所除嚴格落實「實聯制」出入口防疫及環境清消，17日起暫停夜間延時服務，及假日預約結婚登記服務，防堵可能破口。

民政局長柯慶忠表示，本土確診案例持續攀升，為防堵疫情擴散、阻斷傳播鏈，新北市各戶政事務所已專人協助實施「實聯制」，並嚴格落實測量體溫、手部噴酒精消毒防疫措施，提高清消頻率，並管控人潮分區分流。

柯慶忠表示，調整戶政服務時間為週一至週五上午8時起至下午5時30分止，暫停夜間延時服務及假日預約結婚登記服務，以降低人潮群聚接觸。

民政局專門委員陳耀川表示，疫情期間民眾可多加運用內政部系統線上申辦戶籍登記（網址：https：／／www.ris.gov.tw／app／portal／260），避免路程奔波往返，減少群聚感染風險，如需親至戶所申辦業務，則應落實現場防疫措施。

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(中時 )