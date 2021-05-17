台灣突然進入社區感染，引發全台民眾恐慌，台南市立安南醫院副院長兼精神科主治醫師蘇冠賓提醒台灣將進入疫後新生活，民眾的心理韌性很重要，不要防了病毒，卻悶出心病。

新冠肺炎疫情讓全世界改變生活1年多，蘇冠賓表示，台灣此時已經不是2020年3月，對新冠肺炎已更了解，國外慘痛的錯誤都成為台灣的借鏡，新的知識會與時俱進。此階段對台灣人民，反而必須要更加注意疫情對心理健康所造成的影響。

「台灣要未來將進入疫後新生活」，蘇冠賓提到，未來世界可能需要每年施打新冠肺炎疫情，病毒一直在複製變異，疫苗一旦失去效果，大流行又要重來一次。

戴口罩、常洗手將維持一段時間，遠距線上諮詢與醫療、在家上課、開會、運動都是未來疫後的日常生活。

蘇冠賓認為，民眾疫後生活減少外出，增加了社交距離，長期以來防了病毒，恐會悶出心病，多數人無法察覺疫情消息帶來的心理毒性，減少過多訊息、減輕心理負擔。

他認為，對抗新冠肺炎疫情，提高個人免疫力是防疫最重要基礎，正常生活和心理調適可影響免疫反應，疫情並沒有想像中的可怕，可怕的是人性對於無知的恐懼和無助的癱瘓。

蘇冠賓指出，學會調適不良思緒，首先最重要的是「減少過多訊息、減輕心理負擔」、再來「設定讓生活有趣又有益的計畫和目標」，生活受限時不妨嘗試轉念，感謝日子不必再像之前忙碌。第3要「刻意練習積極而正確的思考」。

「我們戴口罩阻隔病毒，不要讓口罩阻隔人與人的友善和信任」，蘇冠賓表示，台灣等疫情過後，能具備更好的衛生素質與更健康的生活習慣。

(中時 )