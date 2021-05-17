新冠肺炎本土確診案例持續增加，基隆市長林右昌17日上午宣布，全市即刻起不論室內或戶外均強制戴口罩，違者依法開罰3千至1萬5千元、廟口夜市今晚6點起停業至5月23日。

市府早上臨時舉行記者會宣布，全市即刻起不論室內或戶外均強制配戴口罩，所有市民務必配合，未來將會編組，請同仁在所有公共場所宣導，也會搭配員警巡邏進行要求，拒絕配合者將依傳染病防治法處罰3千至1萬5千元。

此外，因應疫情，將更新防疫措施，林右昌表示，基隆廟口夜市17日晚上6點起停業至5月23日下午4點、全市高中及國中三年級學生明日起停止上課，在家學習、遠距教學。

另外，林右昌今早前往衛福部基隆醫院視察負壓病房整備情形，他要求院方務必落實入口實聯制，限制公共區域開放使用，以及確認應變清空計畫等，萬一疫情升級，將啟動應變計畫；此外，本市4大醫療院所，包括，基隆醫院、長庚醫院、三總基隆分院、礦工醫院，要針對篩檢站的位置、腹地及動線等，重新檢視。

林右昌再次呼籲，所有市民朋友，隨著疫情升溫，更需要大家配合防疫工作，不要有言語的歧視，更不要獵巫，也不要捕風捉影傳遞不實的疫情資訊，避免觸法，他認為，防疫工作需要大家團結在一起，相信一定可以度過這次難關。

(中時 )