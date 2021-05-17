英國首相強生（Boris Johnson）今天針對網路流傳的反猶太影片表示，社會不容出現反猶太主義，英國猶太人不該忍受丟人的種族歧視。

路透社報導，今天稍早網路上出現一段影片，顯示有一個懸掛巴勒斯坦旗幟的車隊駛經北倫敦一處猶太社區時，透過擴音器播放反猶言論。

調查此事的警方後來表示，他們已逮捕4人。

強生在推特上說：「我們的社會沒有反猶太容身之處，猶太五旬節（Shavuot）即將到來，我和英國的猶太人站在一起，他們不該遭受我們今天看到的這種丟人的種族歧視」。

以色列和巴勒斯坦上週爆發多年來最嚴重的暴力衝突，但英國住房大臣詹里克（Robert Jenrick）表示，「不管你對以色列和加薩（Gaza）衝突有何看法，都不能合理化煽動反猶或反穆斯林仇恨的行為」。

倫敦警方表示，已獲報得知有人從駛經倫敦聖約翰伍德（St John's Wood）區的車內以反猶言論辱罵。

警方聲明指出：「員警調查北倫敦一輛車內辱罵反猶言論的影片，已逮捕4人。」根據警方聲明，這4人種族歧視之舉涉犯加重妨害秩序罪被捕，留置警局。

(中央社)