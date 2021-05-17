避免人潮群聚，鹽水牛墟將於5月21日、24日及27日暫停3次。（張毓翎翻攝）

避免人潮群聚，鹽水牛墟將於5月21日、24日及27日暫停3次。（張毓翎翻攝）

國內新冠肺炎疫情嚴峻，台南市政府上周末宣布提升到準三級疫情警戒狀態，鹽水區公所17日上午由區長陳文琪、鹽水分駐所長徐春榮、鹽水農會總幹事邱子軒等人到鹽水牛墟宣傳防疫觀念，並考量疫情，避免人潮群聚，鹽水牛墟將於5月21日、24日及27日暫停3次。

為防堵疫情於社區及公共場所擴散，鹽水區長陳文琪率公所同仁，偕同鹽水分駐所長徐春榮、鹽水農會總幹事邱子軒及衛生所人員，至牛墟市場宣傳防疫觀念，落實勤洗手、戶外全程配戴口罩、維持社交安全距離。

鹽水區公所表示，希望攤商及消費民眾都能遵守防疫規範，齊心抗疫，守護市民安全，考量疫情嚴峻，避免人潮群聚，鹽水牛墟將於本月21日、24日及27日暫停3次。

民政局長姜淋煌表示，市民朋友至各區公所、戶政事務所及殯葬管理所洽公時，應全程配戴口罩，配合機關防疫人員指引及規定，洽公前可電話詢問或透過上網方式逕行線上申辦。市民朋友如遇有發生或身體不適症況，應儘速就醫，避免至公共場所。

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(中時 )