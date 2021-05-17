「下世代空優」（NGAD）戰機計畫

隨著部分國會議員對F-35戰機批評不斷，兩名參與空軍相關討論的五角大廈前官員透露，負責採購美國空軍硬體軍備的官員去年底建議，要把洛克希德馬丁（Lockheed Martin）F-35的總採購量大砍一半以上。

據CNN新聞網15日報導，這些官員透露，近3年來在川普政府中擔任空軍採購、技術與後勤助理部長的羅波（Will Roper）當時向美國空軍參謀長布朗（Charles Q. Brown Jr.）等高層官員建議，將F-35的採購數由1,763架減為約800架。

羅波除了質疑F-35的成本外，還大力支持「下世代空優」（NGAD）計畫，也就是以數位工程設計的第6代秘密戰機。他去年曾在航太與網路大會（Air, Space and Cyber Conference）中宣布，全尺寸6代驗證機已首飛，並打破多紀錄。

一位對F-35專案有直接了解的消息人士說，無論來自是空軍，或是來自國會的每個人，參與這專案的任何人都承認，這是項挑戰，而這專案「並未如我們所預期的那樣發展」。這位消息人士透露，1名空軍官員在閉門會議中說，「目前我們為『出類拔萃』掏腰包，而我們得到『很棒的東西』。」

而隨這所謂「很棒的東西」而來的，卻是驚人的價格。據五角大廈成本評估與專案評審局（Cost Assessment and Program Evaluation Office）估計，F-35的生命週期共要耗費1.7兆美元（近48兆台幣）。至於其中佔絕大部分的1.27兆美元（近36兆台幣）是維持成本，而不是採購費用。

(中時新聞網)