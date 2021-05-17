本土疫情失控，台股今(17日)開低走低，早盤重挫564.62點，盤中一度跌幅收斂至下跌百餘點，盤中雙北市政府宣布高中以下學校全部停課，並傳出確診數將再增加，引發市場恐慌，午盤再殺一波，跌點擴大，重挫逾660點，終場收在15353.89點，下挫473.20點，半年線失守，成交值4801億元。
受疫情升級衝擊，台股開盤以15554.99點開出，下跌272.1點，電傳金齊殺，指數一度下挫至15262.47點，重挫564.62點，後跌勢收斂，盤中因疫情持續延燒，午盤再度重挫667.23點，指數來到15159.86點，有逾200檔股票都被打到跌停板。
電子權值股以聯發科表現最突出，盤中由黑翻紅，觸及937元，上漲42元，終場收在914元，上漲19元，台積電開盤下跌13元，以544元開出，股價一度翻到平盤以上，上漲1元，來到558元，可惜上漲力道稍有不足，終場收在549元，下跌8元，股王大立光也數度翻紅，終場收在平盤2850元，鴻海股價則跌破百元，收在98.2元，下跌6.3元，跌幅逾6%。
今日盤中最搶眼的是防疫概念股與遊戲族群，恆大、毛寶、美吾華、中化生，以及網龍、宇峻、辣椒、智冠、橘子等多檔都亮燈漲停，同樣因疫情影響業績大增的還有富邦媒，盤中也來到漲停板1180元。
航海王及鋼鐵人今日則重挫，陽明、慧洋-KY、志信等航運族群，以及中鴻、官田鋼、燁光、新光鋼等收盤都跌停。
(中時新聞網)
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