遠百全台12店調整營業時間 今起晚上八點就收攤 14:082021/05/17 工商 李麗滿 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （全台百貨防疫全面實施入館「實聯制」登記，進櫃用餐再登記／圖／遠百提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應連日來本土確診病例增多，遠百（2903）17日宣佈顧及廣大消費者、專櫃人員與員工的安全，全台11家遠東百貨與遠企購物中心即日起至28日調整營業時間，不分平假日營業時間調整為12：00至20：00。 此外，遠百亦強調，全台防疫已經全面實施入館「實聯制」登記，同步總公司員工採A、B組分流上班。 另各店入館登錄後，進入餐飲、專櫃、超市等均必須實施二度登記，以確保安心的購物環境。 高嘉瑜在家防疫列5點待辦事項 網狂推：整理房間、練歌藝 防疫優先 台中日曜天地縮短營業時間 (工商 ) #全台 #遠百 #安心 #登記 #營業時間 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雙北百貨 近兩天業績腰斬 04:102021/05/17 財經要聞 配合政府防疫升級 誠品晚間8點提前打烊 14:072021/05/17 生活 疫情嚴峻 中市百貨調整營業時間 14:342021/05/17 生活 防疫保單熱銷到最高點 產險正評估風險胃納 12:002021/05/17 財經 疫情衝擊拚防疫 各大遊樂園陸續休園休館 11:362021/05/17 生活 疫情升溫 新北戶所取消夜間服務與假日預約登記結婚 14:072021/05/17 生活 嘉義文化路夜市禁擺攤 市府開勸導單 11:072021/05/17 生活 公務員彈性上下班 雙北國三高三 鄰近萬華4小學停課 04:102021/05/17 焦點要聞 海嘯第一排 飯店餐飲緊急應變 04:102021/05/17 財經焦點 雙北麥當勞10點半起禁止內用 、洗手間使用 09:522021/05/17 生活 挺綠老闆都不爽 羅智強：民進黨防疫讓一堆店都倒了 10:082021/05/17 政治 財經熱門新聞 疫情爆不停 雙北封校園 這6檔「停課概念股」飆漲停 - 財經 新一波紓困 八大行庫5,000億銀彈上膛 - 財經要聞 - 工商時報 台產500元防疫保單搶不到？這2種隔離就理賠 - 財經 確診人數暴增 防疫保單詢問度熱 隔離最高賠5萬 - 財經 散戶明先逃命？手上有這2種股票先砍 抄底股曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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