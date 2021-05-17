因應連日來本土確診病例增多，遠百（2903）17日宣佈顧及廣大消費者、專櫃人員與員工的安全，全台11家遠東百貨與遠企購物中心即日起至28日調整營業時間，不分平假日營業時間調整為12：00至20：00。

此外，遠百亦強調，全台防疫已經全面實施入館「實聯制」登記，同步總公司員工採A、B組分流上班。

另各店入館登錄後，進入餐飲、專櫃、超市等均必須實施二度登記，以確保安心的購物環境。

(工商 )