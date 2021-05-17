台股受疫情擴大衝擊重挫，但陸股今（17）日整體表現不俗，部分資金明顯轉戰至與陸股連動的ETF，國泰中國A50正2（00655L）、富邦上証正2（00633L）、元大滬深300正2（00637L）及中信中國50正2（00753L）等，今日股價同步大漲逾4％，且前3檔更明顯放量攻堅。

上周以來A股表現出乎意料的強，主要上漲板塊除了券商、金融IT，主要為醫藥與食品飲料等反映通貨膨脹議題概念股。元大滬深300正2 ETF研究團隊表示，中國疫情控制得當，且進出口貿易優於預期，海外資金持續增持A股，4月淨流入達人民幣526億元。今年以來透過陸股通的北上資金累積已超過人民幣1,500億元，佔去年全年淨流入的四分之三。

元大滬深300正2 ETF研究團隊指出，展望2021年，各方預測中國經濟成長可望回到8%％以上，將會是全球成長主要驅動力，加上中國經濟基本面好轉、復甦上軌道以及防疫常態化等，皆有利於強化市場投資信心。

長期而言，中國政府持續推動國產科技產業，預期科技類股仍是中長線佈局重點， MSCI A股ETF在金融股佔比僅兩成，而在相關科技主題產業的權重則高達六成以上，後續動能也較強。

元大滬深300正2 ETF研究團隊建議投資人，逢低可分批佈局元大MSCI A股（00739）來參與中國下一階段的發展，積極的投資人可以考慮槓桿型產品，如元大滬深300正2 ETF（00637L），但也要留意相關風險，嚴守停利停損點。

(工商 )