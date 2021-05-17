雙北疫情風暴節節升高，現又傳出疑有公車司機確診，導致許多人心惶惶，新冠疫苗更出現搶打潮，議員徐弘庭要求，雙北公車駕駛應被列為優先施打疫苗，也盼列入優先快篩名單，確保駕駛乘客安全，也不會影響營運。

目前中央疫情指揮中心所設定公費疫苗接種對象共10類，無論是高接觸風險工作者、維持治安等社會機能、維持機構及社福照護系統運作、或是維持國家安全正常運作等類別，都沒將維持社會正常運作大眾運輸系統駕駛列入優先施打對象。

北台灣運輸駕駛工會聯合會各客運駕駛工會理事長與跟大都會總經理李建文陳情指出，公車及客運駕駛員工作型態需要維持公眾運輸的正常運作，每日接觸人數眾多，包括許多確診者皆搭乘公車。

李建文表示，日前首都客運曾因支援台北市政府和平醫院專案的情況，遇到駕駛需自主健康管理情況，為保護市民朋友也保護駕駛人員的安全，希望儘速將公車客運駕駛納入疫苗優先施打的十類範圍內。

徐弘庭指出，上週將此向市府反應到現在暫時沒有結論，只有副市長黃珊珊提到會保留疫苗給支援台北市防疫專案的駕駛。

徐呼籲，相關單位儘速協助客運業者將大眾運輸系統公車駕駛員列入公費疫苗接種對象優先施打對象，放寬解釋納入現有10類對象之中。

徐弘庭強調，為確保大眾運輸安全，請公運處立即協助各客運、公車業者，盡速於駕駛員座位區增設壓克力隔板，降低駕駛員與乘客互相接觸的風險，也盼可以列入優先快篩名單。

(中時 )