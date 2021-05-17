國內兩天暴增386本土個案，雙北今天早上宣布高中以下包括幼兒園、補習班全部停課2周弓，多所大學也開始遠距教學，既然不用到校，學生也整理行李準備返鄉，但醫護粉專「美的好朋友」疾呼，拜託遠端工作及停課者，這兩種人請停止返鄉移動，萬一染疫，把病毒帶回去給爸爸媽媽、阿公阿媽，可不是開玩笑的。

「學校停課不是要讓你放大假回老家休息的！」，粉專「美好朋友」昨天在臉書表示，看到新聞報導，不少年輕人因停課搭高鐵回到高雄，或者搭乘其他大眾運輸回到中南部，當下的感覺就是這下麻煩了，根本搞錯停課的意義，之所以宣布遠端工作或停班停課，目的是「降低通勤風險以及工作或學習場域的近距離接觸風險」，不是讓你放假回家。

美好朋友解釋，現在疫情正延燒，此時移動除了在大眾運輸染疫風險高以外，萬一已經染疫，把病毒帶回去給老家的爸爸媽媽、阿公阿媽就完蛋了，「老人家萬一感染，重症或死亡率是比你高出很多很多的」。

美好朋友勸大家打消返鄉念頭，如果已經回家了，請先不要跟家人共餐，這風險最大，最好比照居家隔離，自己用獨立的浴室，儘量不要外出，外出時全程戴口罩，保持社交距離。

對此，網友紛紛留言：「這時期返鄉增加移動風險的人到底在想什麼啊」、「台灣人的防疫觀念亟待加強」、「雙北已成災區，在家不要移動，才不會把中南部一起拖成災區」，但也有人緩頰「如果學校叫學生離開宿舍回家，住宿的學生不回家鄉也沒地方去，也不一定是這些學生願意的」。

(中時新聞網)