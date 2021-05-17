新竹市長林智堅（中）今早到竹蓮國小了解校園冷氣安裝、使用情形，並要求各校以「國中會考通風措施」為標準，必須開窗保持空氣流通。（陳育賢攝）

新竹市進入「準3級防疫準備」，為讓孩子戴得住口罩，市長林智堅17日宣布，全市46所國中小冷氣已完成裝設，即起全市4萬1000名學生都有冷氣吹，但各校也要以「國中會考通風措施」為標準，必須開窗保持空氣流通。

林智堅今早到竹蓮國小了解校園冷氣安裝、使用情形，竹蓮國小已裝設完成58台冷氣，讓全校579位孩子都有冷氣吹，不再擔心天氣太熱、口罩戴不住。他也特別宣導防疫守則，邀學生一起當「防疫小尖兵」，上學除了用餐要全程佩戴口罩、勤洗手，吃飯也切勿彼此聊天交談。

林智堅表示，隨著氣溫不斷升高，很多家長反映天氣太熱，學童可能戴不住口罩，新竹市超前部署已完成46所國中小冷氣安裝。

他說，竹市自2019年度起3年共投入4.5億元推動「校園降溫計畫」，目前各校電力改善與冷氣裝設皆已完成，因應夏季到來，即日起已可全天開放，並比照國中會考通風措施「開窗開冷氣」，兼顧降溫、防疫。

若家長因擔心疫情，想為學生請假，依據教育部指示，將不影響學童成績，竹市也以建置遠距學習系統包含「因材網」、「酷課雲」，讓學童在家也可遠距學習。

另，他稍早也宣布，基於防疫考量，他也與桃園市長鄭文燦、新竹縣長楊文科共同宣布，明天起至5月28日竹市所屬學校高三生、國三生可不到校上課，選擇改以在家學習。

教育處表示，為了強化校園的防疫，新竹市政府已要求各校要落實防疫工作，包括整備防疫物資、每日進校園量體溫、手部消毒、師生全程戴上口罩、生病發燒不到校、家長外賓非必要禁入校園等措施，除此之外，午餐用餐可脫下口罩不交談。即日起3周內，全市46所學校每周定期消毒校園室外內空間，確保環境無虞。

(中時 )