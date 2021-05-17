黃於15日下午在粉絲專頁宣布取消公祭，當天進行家祭。（摘自黃暐瀚粉絲專業）

資深媒體人黃暐瀚的母親，這個月5日在台中市南區住家附近遭酒駕美髮師撞上身亡，17日上午原本要舉行公祭，但近來台灣疫情升溫，以防疫優先為考量，家祭不公祭，數十名親友出席，黃盼台灣能夠渡過這次的疫情難關。

黃暐瀚的母親因車禍意外過世後，期間仍有黃的聽眾粉絲到市立殯儀館為黃媽媽上香，但近日台灣本土疫情升溫，黃於15日下午在粉絲專頁宣布取消公祭，當天進行家祭，PO文指稱「追思家母、防疫優先」，希望台灣能夠渡過這次的疫情難關。」。

黃暐瀚的粉絲專業PO文指出，「疫情當前，人人有責」；此刻不是只有搶物資、拚儲糧而已，更重要的是減少出門，減少接觸，做好健康管理，勤洗手、戴口罩、噴酒精。

黃暐瀚續指，「家母自從事故之後，這段期間，受到社會各界的關心與照顧，主動來幫忙誦經的法師，自動到現場獻花上香的民眾，哥哥暐舜與我，銘感五內，難以言喻，面對大家的溫暖，我們兄弟倆，感謝、感恩、感動！」，疫情當頭，逾6萬名網友為其加油，留下數千則留言。

30歲美髮師方兆杰於5日凌晨，駕駛賓士車行經台中市東興路1段與樹義1巷閃燈路口，撞上黃暐瀚的母親後，拖行70公尺身亡。警方追查，方在事發前24小時，在4日凌晨駕駛同輛賓士車，在西屯酒駕遭攔查，酒測值達0.25遭依公共危險罪移送，翌日2度酒駕釀大禍。

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(中時 )