全球疫情延燒，對電子產品需求持續上升，經濟部今日表示，COVID-19疫情衝擊，遠距商機崛起，帶動電腦及週邊裝置需求續增，2020年出口金額105.6億美元，續增19.8％。今年延續宅經濟及新興科技熱潮，加上全球景氣復甦動能增強，今年1-4月出口33.2億美元，年增19.9％。

值得注意的是2021年1-4月我對美國出口值年增18.4％，占比仍維持6成的水準。在電腦及週邊裝置市場上，觀察2020年美國電腦及週邊裝置進口市場，最大進口來源地區為中國大陸，我國2020年市占率為8.4％。上升5.3個百分點，成長幅度最為明顯，顯示受美中貿易紛爭影響，美國進口來源地亦隨產業鏈轉移而改變。

經濟部指出，2020年全球電腦及週邊裝置前6大出口國家依序為中國大陸、荷蘭、墨西哥、美國、香港及德國，惟我國近年以雙位數增幅增長，成長力道強勁，顯示業者近年積極回台投資，加上遠距商機挹注，有助於提升我國在全球供應鏈之地位。

(旺報 )