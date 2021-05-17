亞洲疫情升溫，連台灣都接連出現本土案例。世界衛生組織懷疑，近日造成印度的致命疫情，與印度變種病毒株B.1.617有關。究竟B.1.617有何特性？疫苗會不會失去效力？

台灣疫情升溫，確診人數持續上修，近日有11例境外移入均來自印度，引發擔憂。因為印度是全球疫情最嚴峻的地方之一，來自印度的變種病毒株B.1.617已經擴散至44國，10日才剛被世界衛生組織（WHO）認列「全球等級疑慮」。

●染疫者屍橫遍野 印度官方：B.1.617恐是主因

印度疫情水深火熱，本週單日新增一度來到36萬6千例、3千7百多人死亡，且專家研判，實際數量應該遠遠高於統計數據。

BBC報導，印度恆河周遭出現大量遺體，當地也有記者目睹近100具屍體漂浮水面、堆積岸邊，疑為新冠肺炎染疫致死。當地人士反映，由於醫療負擔太高，在治療階段就把錢花光，民眾木材不夠、無法火化親人遺體，所以只好把屍體扛到河岸上丟棄。

外界懷疑，去年下旬在印度被發現的B.1.617病毒株，很可能是印度這波致命疫情的元凶。印度官方日前也鬆口說，雖然確切關連性仍待證實，但目前已有證據顯示，印度的第二波致命疫情是B.1.617病毒株所致。根據樣本統計結果，多處大量確診病例中，有許多人都感染B.1.617病毒株。

●印度變種病毒 研究：高傳染力、重症、恐逃脫免疫

雙重突變的B.1.617印度變種病毒，已經散播到44個國家，包括新加坡、印尼、英國和斐濟等。英國劍橋大學病毒學家古普塔（Ravindra Gupta）率團隊調查B.1.617病毒株，發現B.1.617「非常可能」比其他病毒更容易人傳人。

根據最新發布的分析研究，B.1.617的棘狀蛋白有8處變異，可能更容易逃脫人體的免疫機制；小型動物研究也發現，感染B.1.617後，動物肺部的發炎情形較嚴重，容易導致新冠肺炎重症。還有一則研究證實，B.1.617更容易進入人體的腸道和肺部細胞。

世衛流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）指出，由於已有研究顯示B.1.617的傳染力更強，他們宣布將其認列最高等級的「全球等級疑慮（global concern）」。

只要有證據指出，某種病毒更容易快速傳染、重症率高、或是能夠逃脫免疫反應，就會被WHO認列「全球等級疑慮」。除了B.1.617以外，包括B.1.1.7英國變種、B.1.351南非變種、P.1巴西變種，也都被WHO認列此級。

●疫苗還有效嗎？研究：B.1.617讓保護力下降8成

世衛說，現有的疫苗依然對印度變種病毒有效，不過其技術高層也指出，有證據顯示B.1.617會讓疫苗的「病毒中和效力」下滑。

古普塔與團隊先前發表在《自然》期刊的研究也發現，已經接種疫苗的患者，若感染B.1.617病毒株，保護力會下降約80%。

該研究也寫道，德里某些接種過「AZ疫苗印度版」的照護工作者，出現「重複感染」，其中某些人身上的病毒就是B.1.617。「AZ疫苗印度版」又稱Covishield，是阿斯利康與牛津研發、委由印度血清研究所產製的印度國產疫苗，今年初獲官方批准緊急使用。

不過古普塔也強調，上述結果並非要對疫苗「判死刑」，疫苗仍具一定保護力，不會完全沒幫助。多數研究人員認為，現有疫苗在避免重症上，保護力比較顯著。也就是說，即使B.1.617提高了民眾的感染風險，只要打了疫苗，較能避免病情演變成為重症。

「打疫苗還是有用的，」B.1.617一系列研究總主筆雅達夫（Pragya Yadav）表示：「如果你打了疫苗，依然會多一層保護，也比較不可能演變成為重症患者。」

資料來源：BBC、Nature、Independent、CNBC

(中時新聞網)