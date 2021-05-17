針對南區資源回收廠重建案，高雄市議員陳麗娜今（17）日質詢時怒指，市府未召開二次公聽會，就打算做黑箱BOT決策，讓小港人必須忍受1年燒51萬公噸垃圾的風險，呼籲市府應自建，不僅能賺錢，還能保障人民利益。對此，高雄市長陳其邁回應，將再開公聽會，做綜合考量。

陳麗娜表示，南區資源回收廠去年底還朝「整修」做規畫，未料今年卻無預警、未公開下，改為BOT案，原本地方要求召開第二次公聽會，但市府卻充耳不聞，更打算在5月初偷跑召開「招商說明會」，被她現場攔阻。

「小港人不是二等公民！」她認為，小港汙染已經極度嚴重，若採BOT新建，還要給委外廠商在25年合約期間，年年可燒51萬公噸保證量的垃圾，「廠商基於營利心態，多燒多賺」，這對鄰近小港、林園地區的居民而言，相當不公平。

她分析指出，南區回收廠若市府採自建好處多，不僅垃圾減量後可減燒，每年40萬噸以下，可以自己控制焚化量；營運收入更可挹注廢清基金，足以回收興建成本。

至於南區回收廠市府自建，錢從哪來？陳麗娜指出，廢清基金應專款專用，但南區回收廠售電收入每年3億卻未進廢清基金，自2020年起更有25％繳入市庫，已有違法之虞。截至2019年，廢清基金尚有33億可用，若再計算過去應納入廢清基金而未納入的款項，南區回收廠的重建經費綽綽有餘。

陳其邁答詢時指出，會再舉辦公聽會與地方溝通，至於未來要採BOT或OT，會再請環保局在財務、營運成本負擔上再做綜合考量，比如垃圾量到底訂多少？收費標準訂多少？招標規範怎麼訂等皆需再討論。

(中時 )