台灣新冠肺炎疫情持續延燒，雙北正式進入三級防疫警戒，其他各縣市政府也祭出準三級警戒和防疫因應措施，有鑒於此，美妝網紅荔枝兒昨（16）日深夜特別在IG限動上呼籲，iPhone手機用戶消費時記得先關閉Face ID的功能，以免脫下口罩，瞬間讓店員置身在染疫危險之中。

根據美妝網紅荔枝兒的IG分享內容，有服務業店員為了向iPhone手機用戶宣導正確防疫觀念，特別私訊委託她幫忙宣傳，

呼籲大家近日先關閉Face ID功能，改為輸入密碼解鎖方式，以免結帳付款時「直接把口罩脫了，曝露在結帳者面前，彼此尊重保護很重要，麻煩各位了！」

獲知後，荔枝兒除了趕緊分享外，亦忍不住大讚「超棒的建議，大家學起來，不管是手還是手機都要消毒喔！」同時還坦言「我不知道可以關掉，我超討厭Face ID付款功能，謝謝妳的貼心，防疫期間大家都要注意安全」，希望大家不要因為一個小動作增加他人染疫風險。

無論如何，面對新冠疫情急速升溫，各界都應嚴陣以待，特別是國內連續2天確診人數暴增386人，民眾保持警戒之餘也切勿恐慌，需沈著應對。對此台北巿長柯文哲稍早也在記者會上透露，今（17）日確診人數比昨日更多，待指揮中心下午宣布數字後，北巿府將提出因應措施。

★中時新聞網關心您：

防範新冠肺炎，肥皂勤洗手、必要時戴口罩、避免食用生肉及生蛋、少去人多的場所、避免接觸禽畜類動物！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)