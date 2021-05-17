台灣本土疫情昨天爆衝到206例，過去六天以來，本土病例累積已經451例，今天再度新增333例本土，累計短短七天有784例本土個案。
中央流行疫情指揮中心今(17)日公布國內新增335例COVID-19確定病例，分別為333例本土(案1684至案2016)及2例(案2017、案2018)境外移入。
今天新增的333例本土個案中，以台北市158例佔最多，其中萬華區89例，接著是新北市148例，板橋區41例最多，桃園市10例、基隆市6例、彰化縣5例、宜蘭縣2例及台中市2例、新竹縣1例、苗栗縣1例。
指揮中心表示，今日新增之333例本土個案為189例女性、144例男性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於今(2021)年5月5日至5月16日，居住縣市分別為臺北市158例(萬華區89例最多)、新北市148例(板橋區41例最多)、桃園市10例，基隆市6例、彰化縣5例、臺中市及宜蘭縣各2例、新竹縣及苗栗縣各1例。其中臺北茶藝館 155例、萬華活動史相關 86例、南部進香團 6例、某社團群聚相關 5例、宜蘭遊藝場群聚相關 3例，疫調中有38例、群聚關聯不明者40例。相關疫情調查持續進行中。 指揮中心指出，今日新增之2例境外移入個案為菲律賓籍30多歲男性、本國籍20多歲女性，分別自菲律賓、海地入境，入境日為4月30日與5月16日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。
指揮中心統計，截至目前國內累計245,801例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含236,103例排除)，其中2,017例確診，分別為1,081例境外移入，883例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中。確診個案中12人死亡、1,123例解除隔離、882人住院隔離中。
指揮中心籲請民眾落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
(中時新聞網)
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