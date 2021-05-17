王縣長表示，提醒大家疫情嚴竣，請大家共體時艱，務必做好相關防範。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

王縣長表示，提醒大家疫情嚴竣，請大家共體時艱，務必做好相關防範。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣疫情大爆發，截至今天累積確診人數已經來到18人，彰化縣政府今天公佈36處確診者足跡，其中南彰化某國小有1學生確診，該班已經通知緊急停課，而其他家長聽聞後都相當緊張，今天也有超過2/3學生請假，家長呼籲縣府應該要有更積極的作為，宣布全校停課。

彰化縣政府今天舉辦防疫記者會，由縣長王惠美主持，一口氣公佈36處確診者足跡，也證實南彰化學生確診，為葡萄家族的外孫，今天不少家長緊張已經先幫孩子請假，擔心自己的孩子到校也被感染不敢上學，認為彰化已經是重災區，希望縣府拿出之前的魄力，奮力對抗疫情。

根據縣府教育處統計，今天全縣9萬3千名中小學生，17日共有1.1萬人請假，超過1成，有家長表示，疫情爆發成這樣了，縣府還不宣布停課，只好自己幫學童請假，也有家長說，聽說學校老師有去參加喜宴，所以才幫孩子請假，確診者足跡都在學校附近，相當可怕，懇請縣府加強防疫力道。

(中時 )