台灣新冠肺炎疫情拉警報，本土確診數連日攀升，甚至已連續單日增加破百病例，不僅社會正常運作受到嚴重影響，台股更是持續走跌，讓許多股民慘賠大嘆要去睡公園，但知名主持人兼作家吳淡如逆風進場，此舉竟被酸民出征狂轟，她今天po文，公開證券帳戶，寫下長文反擊酸民。

吳淡如不僅寫書、主持節目，聰慧也發揮在理財上，投資遍及各行各業，眼光獨到，相傳豐厚，是圈內十足的富婆，也常跟粉絲分享投資的想法，但沒想到投資股票一事，竟引來酸民。

吳淡如今天po文，表示平時跟大眾媒體隔絕，不出門也不看天下事，所以不知有媒體報導她進軍股市的事情，後來是好友告知這報導引發後續效應，「難怪有一些人叫我今天多準備一點子彈，繼續買。好酸喔哈哈，我的確這個禮拜有打算這麼幹呵呵呵」。

吳淡如表示，自已是理財專家施昇輝及陳重銘的「信徒」及好友，說自己即使投資股票，基本也只買ETF(指數股票型基金)，「還有買了20年唯一一張台積電哈哈，支持一下護國神山」，覺得這樣的方式，應該不算投機，且都是現股，「我應該淹不死！」。

她也公開個人證券帳戶，股票總值約500多萬，有20張0056獲利6.03%，也真有一張台積電，吳淡強調每個人投資條件不同，請眾人不要跟著她買，「我想你應該比我有錢很多！」，自嘲這表單「是一隻松鼠證券帳戶所有的股票」，透露自己是去年3月才開始買股票，已賣掉了不少，賣了的當然都有賺錢，犀利吐露：「如果連去年三月買的都不賺，那我覺得應該不是財神爺不喜歡你，而是腦袋可能有某些理財的問題」，建議這樣的人，去看看施昇輝寫的《不窮不病不無聊》或者是陳重銘的巴菲特新書。

(中時新聞網)