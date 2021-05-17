國內新冠肺炎疫情急遽升溫，台股今（17）日反應利空衝擊大跌逾3％。不過，由於產業仍正常營運，ABF載板三雄欣興(3037)、景碩(3189)、南電(8046)2021年首季營運優於預期，且載板供需失衡狀況持續，後市成長動能仍持續看旺，產業基本面前景未變。

欣興、景碩、南電股價在買盤敲進下有撐，南電開低挫跌4.66％後翻紅勁揚4.48％至303元，終場上漲4.14％、收於302元。景碩開低挫跌5.27％後翻紅勁揚6.5％至95元，終場小漲1.12％、收於90.2元。欣興開低挫跌7.05％後翻紅上漲4.84％，終場下跌2％、收於93.1元，表現仍強於大盤。

欣興首季合併營收218.23億元，季減3.34％、年增6.11％，改寫同期新高，受惠本業獲利回升、業外收益持穩高檔，使歸屬母公司稅後淨利達21.83億元，季增6.55％、年增達4.72倍，改寫歷史次高，每股盈餘（EPS）1.49元，則創2008年揭露單季合併財報以來高點。

受惠需求續旺及漲價效益顯現，欣興4月合併營收78.66億元，月增1.34％、年增7.62％，創同期新高、歷史第4高，累計前4月合併營收296.89億元、年增6.5％，續創同期新高。3家美系外資同步看好欣興營運穩健成長，均給予「買進」評等、目標價升至165元。

景碩首季合併營收創72.25億元次高，季減4.27％、年增達22.63％，在本業獲利持穩高檔、配合業外顯著轉盈挹注下，歸屬母公司稅後獲利2.58億元，季增達51.86％、年增達2.27倍，每股盈餘0.57元，雙創近3年半高點。

景碩4月自結合併營收27.32億元，月增1.93％、年增達32.55％，創同期新高、歷史第4高。累計前4月合併營收99.58億元、年增25.2％，續創同期新高。投顧法人看好第二季營收季增5～10％，毛利率同步提升，維持「買進」、「增加持股」不變，目標價升至120～131元。

南電首季合併營收108.55億元，雖季減1.19％、仍年增達37.12％，創同期新高、歷史第4高，在本業暢旺配合業外轉盈帶動下，稅後淨利15.84億元，季增達19.76％、年增近2.4倍，每股盈餘2.45元，雙創近12年半高點。

南電4月自結合併營收創41.39億元新高，月增7.06％、年增達40.91％，累計前4月合併營收149.95億元，年增達38.15％，續創同期新高。投顧法人看好第二季營運續揚，將今明2年每股盈餘預期調升23％、22％，維持「增加持股」評等，目標價調升至383元。

(時報資訊)