富邦媒(8454)前4月合併營收約241.64億元，年增21.24%，為歷年同期新高，台灣本土新冠肺炎疫情大爆發，電商線上購物需求湧現，市場預期富邦媒momo營運可望受惠，富邦媒今天盤中股價無畏台股重挫逆勢強攻漲停板，再創掛牌新高價。

台灣本土新冠肺炎疫情一發不可收拾，確診病例激增，雙北升級為3級警戒，並在今天宣布停課，為降低接觸傳染，消費轉向網購，重創門市零售，市場看好富邦媒今年營運可望受惠疫情，再創新高。

富邦媒旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄，在規模經濟效益下，第1季合併營收約183.6億元，年增21.6%，創下歷年同期新高，營業毛利為18.97億元，年增28.35%，單季合併毛利率為10.33%，年增0.54個百分點，歸屬於母公司業主稅後盈餘為7.8億元，年成長76.6%，創下單季新高，每股盈餘為5.57元；還原一次性處分投資利益(宅配通)，單季每股盈餘4.87元，年成長54.2%；累計1至4月合併營收約241.64億元，年增21.24%，亦是歷年同期新高。

為提供消費者更加便利的購物體驗，momo購物網「5小時超市」於今年1月上線試營運，服務以「購物鄰距離」為出發點，首波鎖定雙北指定地區，透過AI大數據從數百萬件商品中精選集結出5000件熱銷品，打造5小時內快訂快到服務；試營運期間momo也不斷依據消費者使用習性來強化服務功能，如：3月底即推出「5小時超市」優化升級版，新增「專屬搜尋吧」與規劃「活動專區」，讓消費者能更快速尋找到欲購買的商品。服務上線至今，業績已達翻倍成長。

再者，為精進服務力，打造優質的購物體驗，今年第1季momo宣布「永康物流中心」啟用，以強化南台灣物流網絡的服務能量；台南的「南區儲配運輸物流中心」新建工程亦於日前動土，預定於2023年完工並加入營運，期待momo「南區儲配運輸物流中心」加入物流服務陣容後，可望加速驅動momo全台最後一哩路配送服務之升級；此外，在中部地區，momo物流布建拓展腳步也不停歇，除目前現有的六座衛星倉外，momo也於台中工業區覓尋近萬坪中部主倉建置理想標的物，以期為中台灣最後一哩路的物流服務添翼。

富邦媒董事長林啟峰日前表示，今年景氣看起來是樂觀的，如果沒有太大意外，希望今年可以維持去年成長幅度，2022年營收達成1000億元是可預期的。

(時報資訊)