【旅奇傳媒/記者-徐意雯】平戶市的「田平平戶口站」是松浦鐵道西九州線上的一個車站，也是最接近平戶島的鐵道門戶，自1935年開業後一直以日本國土最西邊的車站自稱，1962年更在車站前豎起「日本最西端車站」的石碑，可說是平戶市人的驕傲之一。

▲田平平戶口站，最左上方白底紅字看板可看到日本最西端車站字眼。 圖：平戶觀光協會/提供

▲刻印上「日本最西端車站」的石碑。

然而在2003年，沖繩都市單軌電車線落成後，同線的「那霸機場站」頓時成為日本最西及最南邊的車站，一次稱霸兩個日本之最的名號。但即便如此，現在來到田平平戶口站，依舊可看到那塊石碑屹立不搖。

▲車站剪票口上方設有「歡迎來到日本最西端車站」的告示牌。 圖：平戶觀光協會/提供

2015年起，官方更打著日本最西端車站的名號強力宣傳，站內外貼滿最西端車站字眼，還販售起最西端車站訪問證明書等，絲毫沒有讓步之意。

▲月台上的看板不但寫著「日本最西端の駅(日本最西邊車站)」，還標示了詳細的經緯度。 圖：平戶觀光協會/提供

那麼，究竟日本最西端的車站是「田平平戶口」還是「那霸機場」呢？答案其實是「兩者皆是」！

原來田平平戶口站聲稱，那霸機場站是單軌鐵道，並非普通鐵道(泛指雙鐵軌鐵道)，所以田平平戶口毫無疑問還是日本最西端的普通鐵道車站！為了保有日本之最這個稱號，平戶市可說是非常努力。喜歡收集日本之最的日本通，下次別忘了將「日本元祖最西邊車站」列入朝聖的必訪清單中。

▲月台上的車站名稱告示牌也強力宣傳此站為日本最西端車站，令人不禁莞爾。 圖：平戶觀光協會/提供

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）

(中時新聞網)