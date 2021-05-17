新冠肺炎疫情延燒，大同警分局建成所4名員警，本月13日在重慶北路一段89巷內一間臨檢，得知一名消費的男客人女友在萬華茶室上班，確診罹患新冠肺炎，警方持續與男客人聯繫，16日經由男客人轉述，他已接獲新北市衛生局通知，確定罹患新冠肺炎，而當時臨檢的4名員警，立刻遭送醫篩檢並居家隔離，目前採檢尚未出爐。

警方表示，男客的女友在萬華茶室上班14日已確診，而他跑到重慶北路一間茶室消費，並出示身分證件供臨檢警察查驗，其中1名員警接過證件盤查，另外3人在旁戒護，4名員警全程佩戴口罩，整個過程大約6分鐘，隨即離開包廂。

臨檢結束後，員警持續以電話聯繫男客，16日，男客轉述他與萬華茶室工作的女友有過密切接觸，接獲衛生單位通知確診，現已前往醫院就診。臨檢的4名員警，主動接受核酸檢測，但結果尚未出爐，不過，警局已要求同仁居家隔離，目前尚無發燒症狀，並且對派出所駐地進行消毒。

新北市警局上午已證實，新北市警一名男性員警確診，因為該位員警在工作上有巡邏等外勤業務需求，這2天篩檢後確認感染新冠肺炎，目前已在隔離治療中，警察局也緊急匡列所有接觸個案進行採檢，積極防堵疫情擴大。

此外，北市萬華區因為阿公店女侍傳確診，已成染疫重災區，連轄區內的萬華警分局警員，也成確診者的接觸者。據了解，該分局一名偵查隊警員，上周四（13日）曾為一名確診者製作筆錄，經北市衛生局昨天通知，該名警員已到篩檢站進行快篩，初篩為陰性，目前在家自主隔離14天，警分局整棟建築物包括偵查隊在內，已進行全面消毒。

萬華警分局昨（16日）天接獲北市衛生局通知，一名涉案的民眾自行前往檢疫站快篩後確診，警方緊急調閱監視器後發現，這名確診者13日中午因涉犯刑案，遭該分局偵查隊在所內製作筆錄約半小時，而製作筆錄的人，是一名派出所借調支援偵查隊的20多歲警員，該名警員昨天得知消息立即到篩檢站進行快篩，第一篩為陰性，目前已自主隔離14天，分局高層嚇得不敢置信，整棟大樓隨即進行大消毒，也把偵查隊警員分散到分局4、5、9樓分流辦公。

據了解，經確診的40多歲男子，因打架涉及傷害案，本月13日前往萬華分局製作筆錄，由於當天尚未啟動異地辦公，男子在分局4樓偵訊室製作筆錄，從10點應訊到10點40分後離去，男子全程皆有佩帶口罩。

(中時新聞網)