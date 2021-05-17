朱芷瑩拍攝輕生戲做好完善的安全防護。（公共電視、myVideo提供）

謝章穎（左起）、夏騰宏、林柏宏在天台搶救欲輕生民眾。（公共電視、myVideo提供）

陳庭妮遭輿論攻擊淚崩。（公共電視、myVideo提供）

公視、myVideo出品的消防職人劇《火神的眼淚》上周六首播平均收視創下2.19，收視高峰達2.56，創下新高並蟬聯週六戲劇冠軍寶座，在myVideo上也霸佔本日冠軍長達兩周，Netflix在上周更是一舉衝上單日排行榜冠軍；主角林柏宏表示：「每一位隊員都有自己的辛苦，後面的劇情會有溫暖，但也會更衝擊，希望大家可以一起鎖定到最後。現在疫情期間，很多消防人員會負責接送疑似病患前往醫院，對他們身心靈都是挑戰，希望大家多給他們支持和打氣！」導演蔡銀娟也期望這次疫情能共度難關，希望如劇中主演的分隊「同安分隊」名稱一樣，全台「同安」。

《火神的眼淚》最新劇情中最受熱議的片段，為林柏宏飾演的消防員張志遠因出勤搶救意圖輕生的錢小姐（朱芷瑩 飾），卻無法挽回她，看著她墜落殞命的張志遠心理受到衝擊，誘發了PTSD的症狀，甚至影響工作。許多觀眾看完後都替張志遠難受，紛紛表示「很心疼志遠」、「消防員還要當談判專家太辛苦了」、「不要自責啊」、「志遠快去看心理諮商啊」，更有網友稱讚林柏宏演技大突破，表演層次鮮明、演技有望「敲鐘」。林柏宏除了透露自己看戲過程中「一下大叫、一下爆哭、一下喘不過氣」，也感謝導演的田調，因為每一場戲不同的層次和狀態都是根據真實PTSD患者病徵去描述，再加上他開拍前有和諮商師對談，閱讀PTSD的書，就能夠漸漸了解每個階段的狀態，「在拍戲期間我也有寫一些張志遠的角色日記，把角色的自責寫下來，在出門前再讀一遍，像是角色懺悔一樣」。

林柏宏也坦言自己其實有懼高症，在拍攝七層樓高的天台救援時，內心是非常緊張的，「還記得在拍攝天台救援戲時，有一顆鏡頭是需要撲到七樓的牆邊向下看，對有懼高症的我真的覺得很恐懼，其實我就連看著芷瑩姐坐在牆邊都會起雞皮疙瘩。感謝劇組幫我們都在身上牽著鋼絲，真正在拍的時候就沒有想到自己的害怕，反而是感到措手不及想把對方拉回來，內心真的有股消防魂。」他今在臉書轉發朱芷瑩詮釋該角色的心路歷程文章，也對朱芷瑩說：「其實妳超勇敢，我就算有三根威牙我也不敢往下看，一定會大抖特抖。」

而收視高峰2.56落在徐子伶（陳庭妮）接獲民眾被蜂螫而過敏瀕死，雖然經過急救送醫卻依然不治，家屬大怒之下聯合王議員（黃迪揚 飾）開記者會控訴消防隊員害命，引起更大反彈，媒體蜂擁而至想採訪徐子伶，讓一向堅強的她終於崩潰。陳庭妮分享：「其實在分隊天台時，子伶心裡感受大的是巨大的孤獨感，我從來沒想過會自己按照規定的決定會影響這麼大，隨著社會上的輿論，也反覆的在內心裡面不斷辯證，究竟這個案件我做的是對？是錯？如果我多做一點，那個病患是不是就可以活在這個世界上？陷入了一個沒有標準答案的泥沼中，直到後來義陽（劉冠廷 飾）靜靜的來陪伴並遞出了那張溫暖的衛生紙，瞬間讓子伶覺得我不是一個人，把我從孤獨、懷疑自己的漩渦裡面拉出來。」

而劇中看著這一切發生的劉冠廷也分享：「在頂樓看著子伶哭泣的當下，我真的不知道要說什麼，內心很想說些什麼安慰她，但好像怎麼說都不對，有一種很無力的感覺從我的內心出來，當下能做的好像真的只剩下陪伴。」

本周六（5／22）即將播出張志遠（林柏宏）PTSD越來越嚴重，他卻開始鋌而走險，想抄捷徑解決這個問題。徐子伶（陳庭妮）出救護任務時竟巧遇生父，這讓她十分震撼，也與徐母（王琄）產生巨大的衝突。 邱漢成（溫昇豪）去山難搜救時遇到大雨，只好紮營過夜。邱妻獨自面對病痛哭鬧的小孩幾乎崩潰，但邱漢成卻完全失聯，讓他們夫妻的關係陷入更大的危機...而同安分隊將遭遇更大的火場任務危機，他們該如何闖過這次難關呢？《火神的眼淚》全劇共10集，每週六晚間9點於公視頻道、myVideo同步首播，myVideo及公視＋也分別將於晚間10點及11點上架新集數；每週日晚上8點於東森戲劇台播出；每週日晚上10點於TVBS歡樂台、TVBS精采台播出。

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