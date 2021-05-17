受國內疫情急速升溫、美國4月CPI數據大增引發通膨恐慌影響，台股坐雲霄飛車般急速下殺，預估短線盤整格局將持續，但中長線來看，半導體上游產能維持強勁、中美推動基礎建設需求仍存，加上聯準會再度重申通膨率上升僅為暫時現象，建議可逢低布局跌深但基本面佳的電子、鋼鐵及傳產權值股。

聯邦環太平洋平衡基金經理人周鉦凱指出，台股自4月29日開始因獲利了結賣壓一路下跌，雖於5月7日一度重返「萬七」，但受到國內接連出現不明感染源本土疫情個案，5月11日達二級警戒，並型進入三級警戒，嚴重打擊台股信心而加速下殺。預料本土確診數尚未歸零以前，短線將處於緩漲急跌格局，須多加留意波動風險嚴防追高。

經濟面來看，周鉦凱表示，美國4月非農數據不如預期，4月CPI年增率高達4.2％，不只遠大於市場預期，更創逾12年新高，引發通膨恐慌，經濟數據不確定性大增。但聯準會與美國財政部長葉倫頻頻喊話，重申通膨率上升僅為暫時現象，重建市場信心，加上拜登政府也積極推動新刺激計畫，因此就經濟層面來看，毋須太過擔心。

展望後市，周鉦凱認為，台股短線將呈現震盪格局，半導體上游缺貨情形延續、大陸與美國持續推動基礎建設計畫的帶動下，將有利電子、鋼鐵等族群中長線回溫。整體在國內疫情尚未趨緩的情況下，預期台股將維持盤整局勢，宜回歸基本面，逢低布局大型權值股。

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