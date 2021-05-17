《紐約時報》（New York Times）一項針對723位流行病專家的調查顯示，美國要終結新冠疫情，包括兒童在內，全美至少要有高達70%的民眾完整接種新冠疫苗，美國人的生活才能回歸正軌。

美國已開始讓12歲以上兒童接種新冠疫苗。

拜登政府13日宣布，已經完整接種新冠疫苗的美國民眾可以不用配戴口罩，讓悶了一年多的美國人生活稍微回歸正軌。不過脫掉口罩等同於疫情結束？《紐約時報》近期針對723名流行病學家進行調查，當中半數專家指出，包括兒童在內，美國至少要有70%的民眾完整接種疫苗，才是新冠在美國真正的終結時刻，美國民眾進行大部份活動時才不必做任何防護措施。

參與調查的美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）流行病學專家切倫塔諾（David Celentano）指出，「兒童是疫情結束的關鍵。」雖然兒童不是新冠重症高危險群，但是他們也可能是病毒的宿主，甚至在他們身上演變出新的變種新冠。美國聖地牙哥州立大學（San Diego State University）公衛中心主任麥克丹尼爾絲-戴維森（Corinne McDaniels-Davidson）強調，在解封的方程式中，絕不能漏掉兒童。

另外民調中關於衡量何時解封、生活回歸正軌，高達59%的專家認為疫苗接種率是最重要的指標，其次才是每日新增病例數，獲得24%專家支持，住院數、每日死亡人數分別獲得7%、1%專家認可。

全美目前只有36%民眾完整接種新冠疫苗，在聯邦政府宣布不用戴口罩之前，部份州政府已經先開跑鬆綁防疫措施，包括撤銷口罩令、大型集會令等，專家指出，不管在哪裡，疫苗施打率不高、同時又完全解封，可能會導致美國乃至世界各地疫情不斷爆發

高達36%的專家認為，民眾不願施打疫苗是美國疫情難以終結的最大阻礙，其次才是變種病毒以及公衛議題泛政治化等。

即便專家對未來仍持樂觀態度，包括85%認為美國人在7月4日國慶日時就能夠戶外聚會、90%認為今年冬天能夠正常過節，不過高達87%的專家也認為，至2026年，全美各地仍可能小範圍、周期性的爆發新冠疫情，狀況類似流感。

這些專家和美國疾病管制暨預防中心（CDC）的看法不同，超過80%認為室內、室外大型集會上戴口罩的措施可能還要持續一年，專家也希望民眾可以改掉過去的生活習慣，包括生病時要避免上班，也避免生日時「吹蠟燭」的習慣，美國拉斯維加斯大學（University of Nevada）流行病專家拉布斯（Brian Labus）表示，「我真不敢相信以前慶生時，我們都會吃掉某個人吹蠟燭的蛋糕。」

(中時新聞網)