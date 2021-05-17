永豐餘(1907)投控今（17）日股東常會完成5席董事及4席獨董改選，會後董事會推舉劉慧瑾擔任新任董事長。永豐餘表示，劉慧瑾在能源管理及工業生態系管理有多年國際工作經驗，將在新團隊帶領下接續百年永續發展規畫目標，以專業整合資源穩步邁向未來。

永豐餘表示，此次董事會為遵循大家長何壽川「無私，才能永續」想法，推舉各界專家人才引進更多決策面向，新董事團隊組成具專精、多元、引進女性董事等三大特色，有助專業經營、深化公司治理及訂立公司未來策略發展方向，獲得內外資法人等股東青睞與贊同。

新任董事長劉慧瑾在美國西北大學取得電子電腦工程碩士與化學博士學位，曾任職於法國機電大廠施耐德電機、台達電子、IBM，具能源管理及自動化相關背景，在能源管理及工業生態系管理有多年國際工作經驗，將為永豐餘控股注入新思維及寶貴經驗。

永豐餘投控表示，集團在極具挑戰的2020年，展現應有投資與營運效能，新任董事們在學術及實務上的多元化專業，更確立未來發展5大方向。未來將在新團隊帶領下接續百年永續發展規劃目標，以專業整合資源穩步地向未來。

為因應雙北疫情警戒標準升至第三級，永豐餘立即提升防疫機制，採取9大因應措施，包括台北辦公室人員至28日啟動部門分組分流上班機制，總公司同仁半數居家辦公，至公司上班者分流3個時段。各廠提高防疫規格，後勤人員採分組、分流、分區上班。

同時，永豐餘各廠產線人員加強防疫，進廠後所有人員全程配戴口罩，產線交班前30分鐘進行工作環境的消毒清理。交班時採「不接觸」形式，以視訊、電話、通訊軟體等形式進行工作交接，交接完成後直接離廠，不在廠區逗留，上下班於停車場時亦禁止交談。

而永豐餘大部分工廠廠區餐廳關閉，全廠人員用餐皆供應便當、於自己座位或固定區域用餐。部分未關閉餐廳的廠區則採固定座位用餐，不得任意更換座位，並以隔板隔開用餐人員，餐後使用當桌消清用品、消毒桌面。

最後，永豐餘全台同仁停止出差、拜訪客戶及不必要移動，室內會議盡量以通訊軟體進行視訊會議或討論，若需當面溝通，每場會議不得超過5人。辦公區及各工廠皆有職護人員隨時關心同仁健康，全體員工時刻留意中央指揮中心指引，齊心團結抗疫。

(時報資訊)