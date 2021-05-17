副市長令狐榮達說，將責由環保局儘速前往消毒。(陳世宗攝)

台中市西屯區重慶國小女童感染本土新冠肺炎，市議員林祈烽17日質詢說，女童的媽媽依法需「居家隔離」，但附近居民發現她今天還到處趴趴走，社區也尚未消毒，該停業的按摩院仍照常開，環保局應儘速前往消毒以免淪為防疫破口；副市長令狐榮達說，將責由環保局儘速前往消毒。

林祈烽表示，17日一大早就有社區民眾向他投訴，指該名小學生母親就是主要照顧者，雖然檢查結果是陰性，卻沒有居家隔離，還在外面趴趴走，社區周遭居民大家都很驚慌；因事發突然，社區無法即時找到業者消毒，環保局應緊急介入，先派員到該社區消毒。

林祈烽指出，市長15日一早就下令對11大場所暫停營業，後來又擴大到23種行業，同時關閉全市900處場館，這都是為了防疫所下的決定；但規定是規定，經發局有發函通知這些業者嗎？還是只有開記者會發佈新聞稿要求大家停業就算了？

林祈烽說，16日晚間他服務處接獲民眾投訴，指有些按摩店仍舊開門在營業，還宣傳「全程佩戴口罩服務不用擔心」是業者不知道要先停業，還是故意挑戰市府的權威，不把防疫當一回事？市府相關單位有去聯合稽核宣導嗎？

副市長令狐榮達表示，小學生的母親按規定也是要居家隔離，如果違反規定就是要處罰；針對社區消毒一事，他將責由環保局前往消毒，以防淪為防疫破口。

經發局強調，該局發布公告函後，所有對象都一體適用，將再發布個別函文通知，因按摩業是後來發布的新增行業，依法也是要先停業，17日將會去做店內稽查；目前先以勸導為主，公告後還是會給業者一些時間去做準備和配合，如果業者明知故犯，仍繼續營業就開罰。

(中時 )