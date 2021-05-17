疫情持續升溫，國內今（17）日新增333例本土確診病例，上午前衛生署長楊志良接受廣播節目專訪時直言，「是獨裁防疫害了台灣疫情！」他預測，20、21日將達單日確診近千人高峰。

主持人王淺秋今在臉書表示，預言一直不幸命中的「良哥」，再預言疫情波段：「將在20、21日達到單日確診近千人高峰，也是最嚴重的時候，接下來在28號之後趨緩。」判斷依據是染疫發病傳播週期，同時因「人民很棒，政府很爛」，民眾高度配合管制政策，令疫情得以控制。

王淺秋指出，過去政府聯合網軍出征攻擊的意見，如今一件件幾乎都照作了，擴大普篩、尊重地方政府疫調、趕快買疫苗，如果早早做多好。王淺秋轉述，楊志良也痛批：「是獨裁防疫害了台灣疫情！」

針對今日上午雙北宣布停課，王淺秋說，真的要給地方政府一連串明快決策拍拍手，學生可以不必再冒險上課，否則比較新加坡38例就停課，我們中央疫情指揮中心宣布禁止「五人以上聚會」，卻繼續上課，未免太矛盾。

(中時新聞網)