假疫情訊息變多 指揮中心：轉發最高可罰300萬、3年以下有期徒刑 14:262021/05/17 中時 李柏澔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 轉發疫情假訊息最高可罰300萬罰鍰，或是3年以下有期徒刑或拘役，呼籲民眾應查證。（示意圖/Shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著新冠疫情迅速延燒，假訊息數量也跟著變多，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中嚴肅重申，相關假訊息請勿轉發轉傳，因為會有刑責罰鍰，最高可罰300萬罰鍰，或是3年以下有期徒刑或拘役，民眾接收到任何訊息應先查證，切勿第一時間就轉傳，面對假訊息的增加要提高警覺。 談台設方艙醫院「沒考慮」 陳時中：集中檢疫所當緩衝 訂閱影音： 中時新聞網 疫情升溫 萬和宮即日起採取禁止入廟等防疫措施 新北開罰首例 西堤蘆洲集賢店未設隔板罰1.5萬遭停業 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #假訊息 #轉發 #罰300萬 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中市31處夜市、4000攤防疫停業 違規拒改善最高開罰1萬5000元 11:382021/05/17 生活 婚禮違反防疫規 新人剛坐下立刻喊卡 120位親友打包黯然離場 16:072021/05/17 社會 馬祖確診第2例為遊客 足跡擴及東莒 匡列15人 15:022021/05/17 生活 疫情升溫 華銀防疫措施再升級 03:152021/05/17 財經 雲林準3級防疫應變 明啟動第1階段異地辦公 14:292021/05/17 生活 確診數爆量 蔡英文提醒散播假訊息最多關3年 15:142021/05/17 政治 防疫照顧假給薪 財部：雇主享減稅好康 20:102021/05/17 財經 疫情升溫各地亂象 藍委：酒精飆漲、消防人員載病患打不到疫苗 17:092021/05/17 政治 防堵新冠疫情 馬祖開放九年級學生可不到校上課 13:032021/05/17 生活 該不該開罰周玉蔻 網投票一面倒：指揮中心裝死機率高 12:032021/05/17 政治 停課期間家長可請「防疫照顧假」最多可請假14天 16:472021/05/17 生活 生活熱門新聞 童仲彥直擊萬華背心女當街拉客 曝恐怖現況：這裡最毒 - 生活 高雄仁惠醫院1員工確診 北上足跡曝光 全院清空 - 生活 侯友宜轟封城指引模糊不清 陳時中：應早點提出來 - 生活 桃園新增10確診 足跡包括爭鮮桃園店、全聯福元店 - 生活 本土病例狂飆 加拿大台人曝：這招效果絕不輸封城 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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