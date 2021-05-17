隨著新冠疫情迅速延燒，假訊息數量也跟著變多，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中嚴肅重申，相關假訊息請勿轉發轉傳，因為會有刑責罰鍰，最高可罰300萬罰鍰，或是3年以下有期徒刑或拘役，民眾接收到任何訊息應先查證，切勿第一時間就轉傳，面對假訊息的增加要提高警覺。

談台設方艙醫院「沒考慮」 陳時中：集中檢疫所當緩衝

(中時 )