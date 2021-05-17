因應國內新冠肺炎疫情持續升溫，雲林縣長張麗善17日率縣府1級主管召開防疫會議，宣布18日起啟動異地辦公，員工進入縣府須配戴識別證；洽公實聯制、須戴口罩與量測體溫；公務訓練及研習停止、非必要不外地洽公。

雲林縣文化場所關閉至本月28日，包括縣內公共圖書館、展覽館、表演廳、北港文化中心、地方文化館舍、雲林創意設計中心。公私立游泳池即日起至本月28日暫停服務。

學生防疫假不列入出缺席計算，也不扣分。教室即使開冷氣仍需開窗保持通風，建議用餐使用隔板或分開用餐。

爭取集中檢疫所及快篩試劑，另防疫旅館積極預防整備。妥善安置遊民。營業場域加強督導稽查，並強制戴口罩，不配合即開罰。加強外勞管理。

擴大並加強公共場所清消作業。加強輔導減少宗教活動參加人數，改為線上參與。社區癌症篩檢服務、教育訓練、長者健康促進班及糖尿病支持團體活動，即日起至本月28日停止辦理。

(中時 )