國內新冠疫情不斷升溫，本土確診案例連環爆，而且許多感染源仍有待循線調查，為避免病毒持續隨「人與人之間的連結」快速擴散，愛麗生婦產科院長、婦產科權威名醫潘俊亨，特別在著作《好女孩也該享受狂野的性愛》裡強調，自慰有大家意想不到的8大好處，是疫情下排解性愛慾望，同時保護自己的好選擇。

根據潘俊亨醫師《好女孩也該享受狂野的性愛》一書內容，無論男女都有權享受性愛歡愉，因此無論單身、有性伴侶，大家都應坦然面對人類最基本也最自然的生理慾望。

可面對台灣疫情日趨嚴峻，為避免群聚或不慎與確診者接觸，二度發生蘆洲獅子會前會長與萬華茶藝館（俗稱阿公店）小姐，兩名COVID-19確診患者「人與人的連結」，導致疫情迅速延燒，潘俊亨醫師書中特別提到自慰不僅能自娛、舒壓、解悶、助眠，而且還免花錢、不用接觸他人，完全不用擔心情慾流動成為病毒流動，好處實在說不完。

《好女孩也該享受狂野的性愛》內容提到自慰有以下8大好處：

1.改善心情：自慰能使女性擁有更放鬆的心情，這種愉悅感來自大腦中釋放的腦內啡和血清素，這兩種神經傳導物質與快樂和幸福有關。

2.防止感染：自慰造成的高潮有助於預防陰道和尿道感染，這種反應能將子宮頸內聚集的細菌釋放出來，這對於避免感染非常重要。此外，這種愉悅感有助於刺激免疫系統產生抗體，也能提高抗體對抗感染因子的反應。

3.睡得更好：自慰帶來的幸福和愉悅感，對於睡眠品質有正面的幫助。睡前自慰的女性可以得到更深層、不間斷的睡眠，因為熟睡的原因是大腦釋放荷爾蒙使得身心能夠放鬆。

4.減輕經痛：自慰能幫助減輕和控制經痛。刺激陰蒂和陰道得到的興奮感是一種天然的止痛劑，可以減少經期的生理痛；自慰還能刺激荷爾蒙產生，有助於控制發炎和肌肉緊張。

5.提高性行為的表現：自慰時可以自我探索身體的敏感處，有助夫妻間的閨房樂趣。自慰時也能肆意幻想任何情境，這對性慾的提高和嘗試新事物的意願會有很大的幫助。

6.更容易達到高潮：如果性交時經常無法達到高潮，可以經由自慰時探索身體的敏感部位來改善。女性在自慰時練習運用骨盆底肌肉，會使做愛時更容易達到高潮。陰蒂有8千多個神經末梢，受到刺激後能得到無法形容的愉悅感。事實上，多數的高潮是經由陰蒂刺激，而非陰道插入實現的，這與多數 人的認知有所不同。

7.有助於避免性高潮障礙和陰道痙攣：自慰獲得的愉悅感，能為無法達到性高潮的人提供治療。此外，自慰也能用於治療陰道痙攣，這是一種陰道肌肉不正常收縮的症狀，這些情況在婦產科很常見，而這些症狀往往會影響性行為的表現。

8.幫助熱量燃燒：女性一次自慰大約能燃燒170卡熱量，如果妳持續更久，愉悅感更強烈，燃燒的熱量更多。

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(中時新聞網)