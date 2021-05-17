中鋼(2002)4月合併稅前盈餘為61.69億、月增9％，累計前四個月合併稅前盈餘為192.68億元、年增730％，每股稅前盈餘約1.22元。

日本4月企業物價指數增幅創六年半新高
《類股》中鋼6月內銷價大漲8％ 中鴻亦看連漲12月

(工商 )

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