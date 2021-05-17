因國內疫情急遽升溫，為顧及全民安全，屏東縣政府經過審慎評估，決定停辦原定於6月13日至14日在東港溪畔辦理的「2021屏東縣端午龍舟競賽活動」。

屏縣府表示，擁有逾30年歷史的屏東縣端午龍舟競賽，是縣府每年委請東港鎮公所辦理的傳統民俗慶典，每年皆可吸引超過1600選手共同參與，另競賽前的龍舟開光點睛儀式及端午祭江活動亦吸引許多民眾觀禮。

考量國內本土新冠疫情持續蔓延，整體疫情是空前嚴峻，因此，為配合中央流行疫情指揮中心在日前宣布，室內超過100人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動建議停辦，因此決定停辦今年屏東縣端午節龍舟競賽。

2021年縣府特別為縣民規畫一整年度的體育活動，卻受到新冠肺炎疫情衝擊，為避免淪為防疫破口，縣內大型活動相繼宣布延期辦理。不過縣府表示，台灣正面臨疫情發生以來的最大挑戰，必須中央、地方、全民攜手同心，才能防堵病毒，讓影響降到最低。

目前疫情尚未趨緩，縣府也呼籲民眾落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線，並遵守中央流行疫情指揮中心規定，並期待明年屏東端午龍舟賽重新登場。

(中時 )