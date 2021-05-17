今天傳出有許多醫院取消公費疫苗施打作業，讓許多早就預約的醫護人員無法施打，對此衛福部長陳時中今天表示，可能是大家在計算時沒算好，導致報上來的數量與實際需求不符，這部分將於明天陸續配送，估計還會有4萬劑疫苗配送至各地衛生所。

指揮中心表示，上周末兩日共累積接種7458人接種，其中公費疫苗多達6997人，自費對象達488人，目前累積接種人數達19萬4678人。

(中視)