傳醫院取消公費疫苗施打 指揮中心：明陸續配送4萬劑 14:332021/05/17 中視 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今天傳出有許多醫院取消公費疫苗施打作業，陳時中今天表示，明天陸續配送4萬劑疫苗配送至各地衛生所。（圖／示意圖，達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天傳出有許多醫院取消公費疫苗施打作業，讓許多早就預約的醫護人員無法施打，對此衛福部長陳時中今天表示，可能是大家在計算時沒算好，導致報上來的數量與實際需求不符，這部分將於明天陸續配送，估計還會有4萬劑疫苗配送至各地衛生所。 指揮中心表示，上周末兩日共累積接種7458人接種，其中公費疫苗多達6997人，自費對象達488人，目前累積接種人數達19萬4678人。 (中視) #新冠肺炎 #台灣 #疫苗 #AZ #指揮中心 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 直播》本土確診增333例 1周累計近800人染疫 - 生活 疫情暴衝 柯文哲：今天確診人數比昨天多 - 生活 好市多塞爆唯獨這分店沒人去 2歲兒也傻眼：媽媽 人呢？ - 生活 桃園公布確診足跡 內壢全聯、家樂福、937公車都上榜 - 生活 太毒了！彰化縣單日確診再爆增9例 累計已15例 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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