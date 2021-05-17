新竹縣16日出現3個新冠肺炎個例，網路上深夜出現3人足跡表，都是在中醫大新竹附設醫院採檢，並書明湖口5歲男童到急診室，中醫大新竹附醫澄清男童並未進急診室，是在戶外採檢區採檢，強調17日起該院提高防疫措施。

衛生局長殷東成說，網路群組瘋傳3名個案的足跡表，標示曾去過的醫療院所後，醫療院所都打電話到該局抗議。縣府在17日凌晨公布3人的足跡表，與網路瘋傳足跡表相差不是很大，但內容更詳細，顯然足跡表先被外洩，50多歲男子是搭高鐵到台北，在萬華的卡拉OK歡唱。

足跡表顯示3人都曾到中醫大新竹附設醫院，50多歲男子和4歲女童是採檢，5歲男童則在急診室，中醫大獲知該足跡表與事實不符，馬上做澄清，指男童不是到急診室，是在戶外採檢區做採檢。

中醫大新竹附醫指出，3個案都是急診醫師高度警覺發現，在符合防疫措施下進行採檢，並未進入急診治療區，3人都非常配合疫調。呼籲民眾如果有呼吸道症狀，發燒或嗅覺等異常，一定要就醫採檢，避免讓病情惡化。

院方指出，因應疫情升溫，即日起提高防疫措施，民眾進入院內要先插健保卡，落實TOCC實聯制，確保進入醫院就診安全。同時，院內全區均完成消毒，並且取消地下街美食街內用，全部改成外帶，避免民眾聚集。

中醫大新竹附醫並指出，因疫情升溫，中央流行疫情指揮中心臨時通知改變管控疫苗，自17日起院方暫無公費疫苗可施打，將暫時取消疫苗接種預約服務，待中央再配送疫苗，院方會再通知預約者前來施打。

(中時 )