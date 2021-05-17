透過大陸官方資料顯示，在經過持續多年上升之後，受到大陸實施離婚冷靜期制度、年齡結構等因素下，2020年離婚登記人數首次出現下降、2021年第1季的離婚登記人數更是大幅減少超過7成以上、僅29.6萬對。從各省份數據來看，第1季以四川、河南和廣東離婚人數位居前三。

回顧大陸去年第4季單季離婚登記人數是106.3萬對，因此以單季變化來看，今年第1季離婚登記人數下降72.15％；若以年度同期比較，由於2020年第1季受疫情影響，數據不具可比性，因此跟2019年第1季的離婚登記人數104.8萬對來比較的話，降幅達71.76％。

根據第一財經引述大陸人口專家、廣東省人口發展研究院院長董玉整分析，離婚人數下降有多方面原因，其中一個重要因素是離婚冷靜期制度的實施。

另從年齡結構上看，現在離婚的有不少是近幾年結婚的人，但近幾年結婚的人數總量下降較快。近幾年結婚的人，不少是上個世紀90年代出生的人，當時正好是實行計劃生育政策出生人口持續下降的時候。等到這部分人結婚時，結婚總人數當然也在減少。

分區域來看，有12個省的離婚登記人數超過1萬對，其中前10的省份分別是四川、河南、廣東、江蘇、山東、安徽、湖北、湖南、貴州和重慶。其中，四川以2萬3995對位居第一，河南以2萬2049對位居第二，常住人口第一大省廣東則以1萬9166對位居第三。

(旺報 )