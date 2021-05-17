新冠肺炎疫情升溫，雙北市3級警戒防疫，北市府17日仍針對台北雙子星開發案環評，差一點因委員人數不足流會，最後剛好達到開會標準，經審議後通過。

台北車站特定專用區C1／D1雙子星開發案歷經5次流標，前年台北市捷運局與藍天宏匯團隊簽約，總投資金額達606億，預估2026年8月完工，規畫有商場、辦公室、旅館及停車場。

今北市環保局舉辦環評，委員共21位，包括府內委員7人、府外14人，以往環評約有10位府外委員參加，今僅有7位出席，還有委員選擇書面提供意見，因會議人數不夠差點無法開成，最後加上5位府內委員，超過開會標準11人才順利開會。

環保局表示，環評會的時間在1周前會與委員約好，前2天再通知委員出席，才知道很多人不克參加，但原因不清楚。不過，有不少人就猜測應該與雙北疫情升溫有關。

環評會上委員聚焦交通問題，環委鍾慧諭指出，開發單位若能從雙子星往南沿交6、交8廣場規畫地下通道，讓人車分流避免影響忠孝西路交通，也能帶動南側商業區。

環委林鎮洋表示，雙子星案工期很長，除了要做好環境監測，可以設置環境監測看板，主席、環保局長劉銘龍建議，開發單位可引用智慧工地系統管理施工噪音。

開發單位回應，停車、交通資訊未來將開放給市府，後續也會與相關單位評估地下連通道銜接往南區域的可能性，由於台北車站周邊車輛相當多，不鼓勵騎自行車，基於安全考量，自行車設置格位選擇最低數量。最後環評委員同意雙子星開發案通過，但開發單位需針對意見提出補充資料。

(中時 )